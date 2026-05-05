Unidade de saúde apresenta problemas estruturais e operacionais, segundo fiscalização realizada por vereadoresFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Denúncias na saúde e cancelamento de obra ampliam revolta em Quissamã
Relatório aponta irregularidades graves em unidade com mais de 6 mil usuários enquanto proposta de R$ 2.435.976,00 é interrompida
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Equipamentos novos, velhos problemas: saúde de Quissamã vira alvo de críticas da população
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Ex-prefeita de Quissamã aponta impacto direto em serviços essenciais e cobra articulação antes de julgamento no STF
Olhos voltados ao céu: estudantes de Quissamã vivem experiência científica e se encantam com o universo
Festival leva astronomia, tecnologia e consciência ambiental para dentro da escola e desperta novos sonhos
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