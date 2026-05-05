Unidade de saúde apresenta problemas estruturais e operacionais, segundo fiscalização realizada por vereadores - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Unidade de saúde apresenta problemas estruturais e operacionais, segundo fiscalização realizada por vereadoresFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 05/05/2026 17:04 | Atualizado 05/05/2026 17:11

Quissamã - A gestão do prefeito Marcelo Batista entrou novamente no centro das críticas em Quissamã após a divulgação de um relatório que expõe falhas no atendimento de saúde e o cancelamento de uma proposta de R$ 2.435.976,00 destinada à requalificação de unidade básica. O cenário gerou forte reação popular e ampliou a pressão por explicações e medidas concretas.

A fiscalização realizada pela Comissão Parlamentar da Câmara na Unidade de Saúde da Família de Matias teve como base denúncias de usuários e também de profissionais da rede municipal, que optaram pelo anonimato. O relatório detalha problemas que apontam fragilidades na gestão da atenção básica.

Entre as irregularidades identificadas estão a ausência de médico com carga horária completa, número insuficiente de agentes comunitários para atender mais de seis mil usuários e falhas na organização de prontuários. Para especialistas, esse conjunto de fatores evidencia deficiência no planejamento e na execução das políticas públicas de saúde.

A estrutura da unidade também apresenta limitações. Sala de curativos sem climatização, bebedouro quebrado, equipamentos armazenados de forma inadequada e consultório odontológico fechado durante a vistoria reforçam a percepção de abandono apontada por moradores.

Outro ponto crítico envolve a falta de integração entre sistemas de dados. A inexistência de prontuário eletrônico unificado compromete o acompanhamento dos pacientes e aumenta riscos no atendimento. A falha é considerada estrutural e revela deficiência na gestão da informação em saúde.

O cancelamento da proposta no valor de R$ 2.435.976,00, que previa melhorias estruturais importantes, intensificou o descontentamento. Para parte da população, a decisão representa perda de investimento essencial e reforça a sensação de que a saúde não tem recebido a devida prioridade.

Moradores ouvidos pela reportagem apontam insatisfação crescente e cobram mais presença da gestão municipal. A avaliação recorrente é de que faltam respostas rápidas e ações efetivas diante de problemas considerados básicos.

Diante do cenário, a condução administrativa do prefeito Marcelo Batista passa a ser questionada não apenas pela oposição, mas também por usuários do sistema público, que relatam dificuldades no acesso e na qualidade do atendimento.

A equipe de reportagem do jornal O DIA informa que tenta contato com a Prefeitura de Quissamã para obter um posicionamento oficial sobre os pontos levantados na matéria.

Unidade de saúde apresenta problemas estruturais e operacionais, segundo fiscalização realizada por vereadores Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

