Contribuintes receberam atendimento gratuito e orientações sobre a declaração do Imposto de Renda em Quissamã - Foto: Divulgação

Contribuintes receberam atendimento gratuito e orientações sobre a declaração do Imposto de Renda em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 12:01

Quissamã - Contribuintes de Quissamã encontraram apoio e orientação gratuita para acertar as contas com a Receita Federal durante a ação “Facilita Imposto de Renda Quissamã”, realizada na Praça Mário Moreira, ao lado da Casa do Empreendedor. A iniciativa reuniu especialistas e profissionais da área contábil para esclarecer dúvidas e auxiliar moradores no preenchimento correto da declaração.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Fazenda em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, dentro do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as instituições. O objetivo foi aproximar a população de serviços de orientação fiscal e reduzir problemas comuns enfrentados por contribuintes no período de declaração.

Durante os atendimentos, moradores receberam informações práticas sobre documentação, envio de dados e regularização cadastral. O suporte oferecido ajudou contribuintes a evitarem multas, inconsistências no CPF e possíveis pendências junto à Receita Federal.

O secretário municipal de Fazenda, José Alves de Alvarenga, destacou a importância de facilitar o acesso da população às informações corretas.

“Nosso objetivo foi garantir que os moradores tenham segurança no momento de declarar o Imposto de Renda e consigam evitar transtornos futuros”, afirmou.

O representante local do CRC-RJ, Januario Emmerick, ressaltou a relevância da parceria para ampliar o acesso da população à orientação contábil gratuita.

“Essa união entre o Conselho e o município fortalece a cidadania fiscal e leva informação de qualidade para quem precisa”, disse.

A conselheira do CRC-RJ, Tamires Barbosa, também acompanhou os atendimentos e reforçou o papel social da categoria contábil no apoio à população.

A movimentação no espaço mostrou o interesse dos moradores em buscar orientação especializada para cumprir as obrigações fiscais com mais tranquilidade e segurança.