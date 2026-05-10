Estação de Tratamento de Água de Quissamã passa por manutenção preventiva nesta terça-feira com interrupção temporária no abastecimentoFoto: Ilustração
Manutenção na ETA de Quissamã vai suspender abastecimento de água nesta terça-feira
Intervenção programada pela Cedae busca reforçar segurança operacional do sistema e pode afetar fornecimento por até 24 horas após o serviço
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Denúncias na saúde e cancelamento de obra ampliam revolta em Quissamã
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