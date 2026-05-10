Estação de Tratamento de Água de Quissamã passa por manutenção preventiva nesta terça-feira com interrupção temporária no abastecimento - Foto: Ilustração

Estação de Tratamento de Água de Quissamã passa por manutenção preventiva nesta terça-feira com interrupção temporária no abastecimentoFoto: Ilustração

Publicado 10/05/2026 19:19

Quissamã - A rotina dos moradores de Quissamã terá mudanças temporárias nesta terça-feira (12) por causa de uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água do município. A intervenção, programada para acontecer entre 7h e 14h, vai interromper o abastecimento em diferentes regiões da cidade durante a execução dos serviços.

A ação tem como foco melhorar o funcionamento dos equipamentos da unidade, aumentando a eficiência operacional e reforçando a segurança do sistema responsável pelo tratamento e distribuição de água para a população. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento será retomado gradualmente, mas a normalização completa pode levar até 24 horas em algumas localidades.

A recomendação é para que moradores utilizem água de forma consciente ao longo do dia. Imóveis que possuem caixa-d’água ou cisterna devem sentir menos os impactos da paralisação temporária. Já para residências sem reservatórios, a orientação é armazenar água antecipadamente e evitar atividades que demandem grande consumo até a regularização do sistema.

Além da suspensão programada, a companhia reforçou que o retorno do abastecimento ocorre de maneira progressiva, especialmente em áreas mais altas ou distantes da estação de tratamento. Em períodos como esse, situações de baixa pressão podem ser registradas temporariamente.

Para atender moradores que enfrentarem necessidade emergencial, o serviço de caminhão-pipa ficará disponível mediante solicitação pelo telefone 0800-282-1195.

A manutenção preventiva faz parte das ações periódicas voltadas à preservação da estrutura da estação e à melhoria da qualidade do abastecimento oferecido à população quissamaense.