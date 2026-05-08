Equipes acompanham os serviços de revitalização no Parque Aquático Municipal de Quissamã - Foto: Divulgação

Equipes acompanham os serviços de revitalização no Parque Aquático Municipal de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 12:06

Quissamã - Frequentado diariamente por famílias, jovens, idosos e praticantes de atividades esportivas, o Parque Aquático Municipal de Quissamã está passando por uma série de melhorias estruturais para oferecer mais segurança, conforto e qualidade aos usuários. O espaço, considerado um dos principais pontos de lazer da cidade, recebe intervenções voltadas à modernização e recuperação da estrutura.

Os trabalhos incluem manutenção das redes elétrica e hidráulica, recuperação de áreas desgastadas pelo tempo e substituição dos superpostes de iluminação, medida que vai ampliar a visibilidade e reforçar a segurança durante o funcionamento do parque.

As ações também buscam garantir melhores condições para atividades esportivas, recreativas e projetos voltados ao bem-estar da população, como aulas e práticas aquáticas realizadas no local.

Além da recuperação estrutural, as intervenções fortalecem a preservação dos espaços públicos e contribuem para tornar o ambiente mais acolhedor, funcional e adequado para receber moradores de diferentes faixas etárias.

O Parque Aquático é reconhecido como um importante espaço de convivência comunitária em Quissamã, reunindo moradores em atividades de lazer, esporte e promoção da saúde. A expectativa é que, após a conclusão das melhorias, o local volte a funcionar de forma ainda mais segura e eficiente para toda a população.