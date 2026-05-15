Estudantes participaram de atividade interativa sobre preservação marinha e impactos do plástico nos oceanos em escola de Quissamã - Foto: Divulgação

Estudantes participaram de atividade interativa sobre preservação marinha e impactos do plástico nos oceanos em escola de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 10:19 | Atualizado 15/05/2026 10:37

Quissamã - A preservação da vida marinha deixou os livros e ganhou espaço dentro da rotina escolar de dezenas de estudantes em Quissamã. Com atividades interativas, linguagem acessível e contato direto com materiais biológicos de animais marinhos, o Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha vem transformando salas de aula em verdadeiros ambientes de conscientização ambiental no município.



A mais recente ação aconteceu no CIEP Brizolão 465 Dr. Amílcar Pereira da Silva e reuniu alunos do 6º, 8º e 9º anos em uma programação marcada por troca de conhecimento, curiosidade e reflexão sobre os impactos ambientais provocados pelo descarte irregular de resíduos sólidos, especialmente o plástico nos oceanos.



Ao todo, 85 estudantes participaram das atividades, distribuídos em quatro turmas nos turnos da manhã e da tarde. A programação contou com palestras interativas e exposição de materiais biológicos ligados à fauna marinha, proporcionando aos jovens uma experiência educativa muito além do formato tradicional de ensino.



Durante a atividade, os profissionais explicaram como o plástico descartado incorretamente afeta diretamente tartarugas, aves marinhas, peixes, golfinhos e diversas outras espécies. A apresentação também mostrou como atitudes simples do cotidiano podem contribuir para reduzir danos ambientais e preservar os ecossistemas marinhos.



Com uma abordagem dinâmica e próxima da realidade dos alunos, a equipe conseguiu despertar atenção e participação ativa dos estudantes, que acompanharam as explicações, fizeram perguntas e demonstraram interesse pelos temas ligados à conservação ambiental.



O trabalho desenvolvido pelo Instituto BW em Quissamã vem se consolidando como uma importante ferramenta de educação e conscientização ambiental no município. As ações acontecem em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, fortalecendo iniciativas voltadas à preservação da fauna marinha e ao desenvolvimento de práticas sustentáveis dentro das escolas.



Desde o início da parceria, as atividades ganharam continuidade e alcance expressivo. Em pouco mais de um ano, já foram realizadas 13 edições de ações educativas no município, com mais de 1.500 alunos atendidos nas redes municipal e particular de ensino.



Outro diferencial importante do projeto é a qualidade técnica da equipe responsável pelas atividades. O Instituto BW atua com profissionais multidisciplinares formados por biólogos, médicos veterinários, ecólogos, zootecnista e técnicos ambientais, especialistas que unem conhecimento científico, experiência prática e dedicação à conservação da vida marinha.



Criado em 2020, o Instituto BW atua em diversos municípios da Região dos Lagos e Norte Fluminense, promovendo ações em escolas, universidades, empresas e eventos voltados à conscientização ambiental. O trabalho desenvolvido pela instituição vem sendo reconhecido pela seriedade, compromisso técnico e capacidade de aproximar crianças e adolescentes das questões ambientais de maneira leve, educativa e transformadora.



A iniciativa reforça a importância da educação ambiental como ferramenta de mudança social e mostra que o contato com conhecimento, informação e experiências práticas pode despertar novas atitudes e construir uma geração mais consciente sobre o futuro do planeta.



Estudantes participaram de atividade interativa sobre preservação marinha e impactos do plástico nos oceanos em escola de Quissamã Foto: Divulgação