Entrega de respiradores ao hospital municipal gera críticas sobre demora na compra e cobrança por mais transparência em Quissamã - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Entrega de respiradores ao hospital municipal gera críticas sobre demora na compra e cobrança por mais transparência em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 18/05/2026 13:46

Quissamã - Pacientes, familiares e moradores de Quissamã voltaram a levantar questionamentos sobre a condução da Saúde pública no município após a entrega de sete novos respiradores ao Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus. O anúncio, feito em vídeo pelo prefeito Marcelo Batista nas redes sociais, acabou provocando reação negativa de parte da população, que passou a cobrar mais transparência sobre a origem dos recursos e a demora para a aquisição dos equipamentos.

A principal crítica gira em torno do tempo levado para a compra dos aparelhos. Segundo informações debatidas durante sessão na Câmara Municipal, os respiradores foram adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar federal liberada ainda em 2022, no valor de R$ 768 mil. Mesmo assim, os equipamentos só foram entregues agora, cerca de quatro anos depois.

Moradores ouvidos pela reportagem demonstraram indignação com a situação e relataram insegurança diante da realidade enfrentada pela rede municipal de saúde nos últimos anos. Muitos preferiram não se identificar por medo de represálias.

“Enquanto eles gravavam vídeo comemorando, muita gente sofreu esperando atendimento. A população quer saber por que demorou tanto para comprar equipamentos tão importantes”, afirmou uma moradora.

Outro morador criticou a falta de clareza sobre os investimentos na Saúde. “O povo não quer propaganda. Quer transparência de verdade. Se o dinheiro veio de verba federal, isso precisava ser dito desde o início. A sensação é de falta de respeito com quem depende do hospital”, desabafou.

Entrega de respiradores ao hospital municipal gera críticas sobre demora na compra e cobrança por mais transparência em Quissamã Foto: Reprodução Vídeo Rede Social O tema ganhou força nos bastidores políticos da cidade e já entrou no radar do Legislativo. Vereadores cobraram explicações sobre a aplicação dos recursos e reforçaram a necessidade de fiscalização mais rigorosa sobre contratos, emendas parlamentares e investimentos feitos na Saúde municipal.

Durante discussão na Câmara, também foram levantadas críticas sobre o estado anterior dos respiradores utilizados pela unidade hospitalar. Segundo relatos apresentados, parte dos equipamentos existentes estaria sucateada ou funcionando por meio de locação, aumentando ainda mais os questionamentos sobre a demora na substituição.

Apesar das cobranças, a Prefeitura divulgou que os novos ventiladores mecânicos representam avanço na estrutura hospitalar e fortalecimento do atendimento de alta complexidade. A gestão municipal afirma que os aparelhos modernos vão ampliar a capacidade de resposta da rede e garantir mais segurança aos pacientes.

Nas redes sociais, no entanto, o vídeo institucional publicado pela administração municipal não teve a repercussão esperada. Comentários de moradores cobraram mais agilidade, prestação de contas detalhada e menos publicidade em torno de ações consideradas obrigação da gestão pública.

Entrega de respiradores ao hospital municipal gera críticas sobre demora na compra e cobrança por mais transparência em Quissamã Foto: Reprodução Vídeo Rede Social