Entrega de respiradores ao hospital municipal gera críticas sobre demora na compra e cobrança por mais transparência em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Respiradores chegam após quatro anos e população cobra transparência na Saúde de Quissamã
Compra de equipamentos para hospital municipal vira alvo de críticas sobre demora, falta de clareza no uso de recursos públicos e fiscalização da Câmara
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Conhecimento sobre os oceanos ganha espaço nas escolas e fortalece consciência ambiental em Quissamã
Projeto desenvolvido pelo Instituto BW em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aproxima estudantes da preservação marinha e dos impactos causados pelo plástico
Dinheiro volta para Brasília e Quissamã fica sem reforma no Ginásio Poliesportivo
Verba federal destinada à modernização do espaço esportivo foi devolvida sem conclusão da obra, enquanto atletas e moradores enfrentam estruturas deterioradas e falta de investimentos no setor
Manutenção na ETA de Quissamã vai suspender abastecimento de água nesta terça-feira
Intervenção programada pela Cedae busca reforçar segurança operacional do sistema e pode afetar fornecimento por até 24 horas após o serviço
Parque Aquático de Quissamã entra em nova fase de revitalização para receber famílias com mais segurança
Intervenções incluem melhorias elétricas, hidráulicas e modernização da iluminação do espaço de lazer e esporte
Mar avança sobre casas e assusta moradores em praia de Quissamã
Ressaca provocou invasão da água em imóveis na Praia de João Francisco e levou autoridades a emitirem alertas de segurança
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