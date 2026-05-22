Condenado por abuso sexual infantil foi localizado e preso por policiais civis em Quissamã após mandado expedido pela JustiçaFoto: Reprodução
Polícia prende condenado por abuso sexual contra a própria neta em Quissamã após anos foragido
Caso reforça alerta sobre violência sexual infantil e importância das denúncias para proteger crianças e adolescentes
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Ex-prefeito de Quissamã aparece em lista de exonerações após pente-fino no Governo do Estado
Auditoria conduzida pela gestão interina de Ricardo Couto já soma mais de 2,5 mil cortes e levanta debate sobre cargos comissionados no Rio
Respiradores chegam após quatro anos e população cobra transparência na Saúde de Quissamã
Compra de equipamentos para hospital municipal vira alvo de críticas sobre demora, falta de clareza no uso de recursos públicos e fiscalização da Câmara
Conhecimento sobre os oceanos ganha espaço nas escolas e fortalece consciência ambiental em Quissamã
Projeto desenvolvido pelo Instituto BW em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aproxima estudantes da preservação marinha e dos impactos causados pelo plástico
Dinheiro volta para Brasília e Quissamã fica sem reforma no Ginásio Poliesportivo
Verba federal destinada à modernização do espaço esportivo foi devolvida sem conclusão da obra, enquanto atletas e moradores enfrentam estruturas deterioradas e falta de investimentos no setor
Manutenção na ETA de Quissamã vai suspender abastecimento de água nesta terça-feira
Intervenção programada pela Cedae busca reforçar segurança operacional do sistema e pode afetar fornecimento por até 24 horas após o serviço
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