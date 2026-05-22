Condenado por abuso sexual infantil foi localizado e preso por policiais civis em Quissamã após mandado expedido pela Justiça - Foto: Reprodução

Condenado por abuso sexual infantil foi localizado e preso por policiais civis em Quissamã após mandado expedido pela JustiçaFoto: Reprodução

Publicado 22/05/2026 13:57

Quissamã - O silêncio de muitas vítimas ainda é um dos maiores desafios no combate à violência sexual infantil. Em Quissamã, a prisão de um idoso condenado por abusar da própria neta, de apenas 8 anos na época dos fatos, reacendeu o debate sobre a necessidade de atenção das famílias, denúncias rápidas e proteção às crianças dentro do próprio ambiente familiar.

Segundo informações da Polícia Civil, agentes da 123ª DP de Macaé prenderam, no fim da tarde desta quinta-feira (21), um homem identificado pelas iniciais A.D.S., condenado pelo crime de estupro ocorrido no município de Itaboraí, em 2015. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Dr. Pedro Emílio Braga.

De acordo com as investigações, o homem se aproveitava de momentos em que a avó da criança não estava em casa para cometer os abusos contra a neta. O caso resultou em condenação definitiva de 15 anos de prisão em regime fechado.

Após a expedição do mandado condenatório, policiais civis localizaram o condenado escondido em Quissamã, onde foi capturado e encaminhado ao sistema prisional.

O caso serve como alerta para pais, responsáveis e toda a sociedade sobre sinais que podem indicar violência sexual contra crianças e adolescentes. Mudanças repentinas de comportamento, medo excessivo, isolamento, tristeza constante e resistência em ficar perto de determinadas pessoas podem ser indícios importantes.

Especialistas reforçam que crimes dessa natureza, na maioria das vezes, acontecem dentro do círculo de convivência da vítima, cometidos por pessoas próximas e de confiança da família. Por isso, o diálogo, a observação e a denúncia são fundamentais para interromper ciclos de violência.

A Polícia Civil também destaca a importância da participação da população no combate a crimes sexuais. Informações e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.