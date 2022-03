Suspeitos foram encontrados em um apartamento no bairro de Icaraí, em Niterói - Divulgação

Suspeitos foram encontrados em um apartamento no bairro de Icaraí, em NiteróiDivulgação

Publicado 23/03/2022 17:11 | Atualizado 23/03/2022 17:12

O produtor cultural de Resende, Marco Antonio Esch Gomes, foi preso nesta quarta-feira (23) suspeito de manter três mulheres em cárcere privado em Niterói, Região Metropolitana do Rio, numa operação realizada pelos agentes da 35ª Delegacia Policial de Campo Grande. Ele, que já foi candidato a prefeito de Resende nas eleições de 2008, foi preso junto de outro suspeito, Everton Lamartine Matte, que se passava por policial federal.

Segundo os investigadores , os dois homens faziam promessas de trabalhos no meio artístico para atrair as vítimas, mas as impediam de deixar os locais de gravação e as mantinham sem remuneração. No momento da prisão, duas vítimas disseram que estavam trabalhando no local há cerca de três meses sem receber nada. Para evitar que elas saíssem, os acusados também recolhiam seus documentos.