Segundo Defesa Civil, 94% da população não se cadastrou no SMS de alerta - Carina Rocha

Publicado 27/01/2023 12:00 | Atualizado 27/01/2023 17:16

Um levantamento feito pela Defesa Civil de Resende, apenas 7.819 celulares estão cadastrados no SMS informativo para alertas de tempestades e desastres naturais. Com a população estimada de 133.244 habitantes, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse número de aparelhos representa somente 6% de cadastros.

Para se cadastrar é simples, basta enviar um SMS informando o CEP da residência para o número 40199. "Apenas 6% da população cadastrada nos deixa preocupados com as condições em que os moradores possam estar submetidos, já que muitos deles não recebem as informações e, possivelmente, não estejam cientes das condições climáticas diárias", diz o superintendente da Defesa Civil, Flávio Germano.

O órgão atua ainda em ações preventivas por meio de simulados realizados periodicamente para prevenção e treinamento dos profissionais destinados ao resgate de possíveis vítimas de acidentes. Também são disponibilizados folders informativos com orientações de como proceder em casos de desastres.