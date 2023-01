Museu de Arte Moderna abre I Salão de Primavera - Divulgação

Publicado 26/01/2023 19:05 | Atualizado 26/01/2023 19:05

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende, abriu, no dia 19 de janeiro, no Museu de Arte Moderna (MAM), a exposição com os selecionados para o 1º Salão de Fotografia. A visitação acontece até o dia 3 de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

O objetivo da criação do 1º Salão de Fotografia de Resende foi incentivar a produção e difusão da arte da fotografia e reconhecer e dar visibilidade aos talentos e tendências artísticas, propiciando o intercâmbio entre os artistas.

Nesta primeira edição do Salão de Fotografia, o MAM de Resende recebeu 150 inscrições de todo o país, totalizando 450 imagens enviadas. O júri avaliou e selecionou os 25 fotógrafos que terão seus trabalhos expostos. Mais informações e agendamentos de grupos podem ser feitos pelo telefone (24) 3360-4470.