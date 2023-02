Confira o que abre e fecha durante o carnaval em Resende - Divulgação

Confira o que abre e fecha durante o carnaval em ResendeDivulgação

Publicado 17/02/2023 14:42

Nos dias 20 e 22 de fevereiro será ponto facultativo nas repartições públicas de Resende, além do feriado de carnaval, no dia 21. Os serviços essenciais seguem em sistema de plantão. Já os outros atendimentos retomam na quinta-feira (23), como a prefeitura que só volta a funcionar às 12h.

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e o Hospital da Criança Albert Sabin seguem atendendo todos os dias. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso também continuam funcionando normalmente. A Central de Ambulâncias pode ser acionada através do telefone (24) 3381-4493. O Samu pelo 192.

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR), localizado ao lado do Hospital de Emergência, fica fechado entre segunda e quarta, retornando com as atividades na quinta-feira entre 8h e 11h. A Defesa Civil fica de plantão 24 horas todos os dias pelo 199. O Sine retorna o atendimento na próxima quinta-feira das 8h às 18h. A unidade fica na Avenida Marechal Castelo Branco, número 104, Jardim Tropical, no 3º andar (Edifício da APM).