Publicado 20/02/2023 20:18

Uma rádio e um escritório de contabilidade localizados dentro de um shopping em Resende foram furtados no domingo (19). O estabelecimento comercial fica no bairro Fazenda do Castelo.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os funcionários da rádio informaram que foram levados três computadores e quatro celulares. Já no escritório, os criminosos furtaram um notebook.



Ainda segundo a PM, os suspeitos são duas mulheres e um homem. Não há sinal de arrombamento. Eles teriam entrado nos dois locais pela porta da frente, com o uso de uma chave-mestra.

O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.