Publicado 17/02/2023 16:39

Uma criança, de 8 anos, ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de moto na tarde desta sexta-feira (17) em Resende. Ela estava acompanhada do pai, que não se feriu. O caso aconteceu na BR-354 (Rio-Caxambu), na altura do distrito de Engenheiro Passos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, parte de uma blusa de frio, que estava amarrada na cintura da criança, agarrou na roda. Com isso, o braço esquerdo dela ficou preso na corrente do veículo em movimento.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência de Resende com fratura exposta no braço e antebraço esquerdo e lacerações. Até o momento, não há atualizações do estado de saúde do paciente.