Confira a programação de carnaval da Feira Livre de Resende - Raimundo Brasil

Confira a programação de carnaval da Feira Livre de ResendeRaimundo Brasil

Publicado 17/02/2023 15:17

Os moradores de Resende e frequentadores da Feira Livre do Parque das Águas poderão se divertir no carnaval. Para isso, foi montada uma programação especial: a Feira Folia. A partir das 11 horas deste domingo (19) o evento será animado por diversas atrações.

O tradicional projeto Música na Feira contará com apresentações dos blocos Tamborim de Ouro e das Safadas, além da cantora Bruna Reis.

Além do Jardim Jalisco, a Feira Livre com alimentos frescos e naturais acontece em outros dois dias e locais, sendo às sextas-feiras no Parque Tobogã e aos sábados no Acesso Oeste, ambos das 7h às 13h.