Cratera na estrada da Jacuba - Divulgação

Publicado 21/02/2023 17:00 | Atualizado 21/02/2023 20:37

O temporal que atingiu a região de Fumaça, em Resende, na madrugada desta terça-feira (21) causou a abertura de uma cratera de quase cinco metros de largura e quatro metros e meio de profundidade na estrada que liga o distrito à Jacuba, localidade turística do município.

Em Fumaça, choveu 60 milímetros em três horas. De acordo com a Defesa Civil, o trânsito no trecho está em meia pista. O tráfego segue apenas para veículos leves, como carros de passeio e motos. No local há agentes do órgão municipal trabalhando.

No distrito da Vargem Grande também choveu bastante: 62,1 milímetros em três horas. A RJ-161, conhecida como Serra do Eme, ficou totalmente interditada após uma queda de barreira no km 52. O trecho foi liberado durante a tarde.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou que equipes atuam na limpeza de barreiras. Não há interdições, mas com trecho em meia pista motoristas devem trafegar com atenção. Diante da previsão de chuvas na região, o DER-RJ permanece mobilizado e monitorando a rodovia, tendo apoio da Defesa Civil e Prefeitura de Resende para as intervenções necessárias.