Barricadas do tráfico de drogas são flagradas na Baixada da Olaria - Divulgação

Publicado 22/02/2023 16:27

A Polícia Militar (PM) flagrou nesta quarta-feira (22) barricadas do tráfico de drogas em Resende. Os obstáculos foram montados na Rua da Olaria, no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que criminosos estavam colocando barricadas na localidade, mas quando chegaram não encontraram nenhum suspeito.

No local, os policiais constataram buracos no asfalto com barras de ferro dentro. Até o momento, ninguém foi preso.