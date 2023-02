Resende recebe relíquia de São Francisco de Assis - Divulgação/Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda

Publicado 23/02/2023 19:00 | Atualizado 23/02/2023 19:14

A cidade de Resende recebe no próximo sábado (25) a Relíquia de São Francisco de Assis. Trata-se de um pedaço do osso do fêmur. A cerimônia acontece às 9 horas na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso. A passagem é organizada pela Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda.

A ação acontece em celebração aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (OFS). Conforme a Ordem Franciscana, a imagem de um dos Santos com mais fiéis da Igreja Católica foi um presente da Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos e a relíquia, foi ofertada pela Cúria Geral dos Frades Menores Conventuais, sendo as duas, de Assis, Itália.