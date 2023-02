Adolescente é apreendida suspeita de tráfico de drogas em Resende - Divulgação

Publicado 24/02/2023 14:00 | Atualizado 24/02/2023 16:54

Uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida suspeita de tráfico de drogas na noite de quinta-feira (23) em Resende. O caso aconteceu na Rua Luís da Rocha Miranda, no Centro.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes avistaram um homem e a adolescente em atitudes suspeitas. Na tentativa de abordagem, eles correram, mas acabaram capturados.

Com o homem, os policiais não encontraram nenhum entorpecente. Já a menina tinha uma sacola com 87 pedras de crack, 32 pinos de cocaína e R$ 40. De acordo com a PM, ela confessou que estava vendendo drogas na localidade.

Ela foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuada por fato análogo ao tráfico de drogas. O homem prestou depoimento e foi liberado.