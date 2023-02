Primeira fase da vacinação focará nas pessoas com mais de 70 anos - Raimundo Brasil

Primeira fase da vacinação focará nas pessoas com mais de 70 anosRaimundo Brasil

Publicado 27/02/2023 18:16 | Atualizado 27/02/2023 18:20

A Secretaria de Saúde de Resende iniciou, nesta segunda-feira (27), a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 com a Pfizer bivalente, que protege contra as subvariantes da ômicron. A campanha começou com os grupos prioritários: pessoas a partir de 80 anos; que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e funcionários; além de moradores imunocomprometidos a partir de 12 anos.

Entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março a aplicação acontece no Centro Municipal de Imunização (CMI), das 9h às 16h. Já nos dias 2 e 3 de março, a aplicação será feita nos postos de saúde das 9h às 16h, e na Clínica da Família, na Morada da Montanha, entre 9h e 20h.

Para tomar a dose, é necessário apresentar o comprovante de vacina com o registro de pelo menos duas doses contra a Covid. Também é importante ter um intervalo de quatro meses desde a última aplicação.