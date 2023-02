Marcelo Rosa Marcelino, de 22 anos, foi visto pela última vez no domingo, dia 19/02 - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:12 | Atualizado 24/02/2023 19:15

Uma família do bairro Itapuca, em Resende, está procurando por um parente que está desaparecido desde domingo (19). Marcelo Rosa Marcelino, de 22 anos, foi visto pela última vez quando saiu de casa, por volta de 21h.

De acordo com familiares, um conhecido contou que encontrou com ele na terça-feira (21) em Aparecida, em São Paulo, a 100 km da cidade fluminense. Ainda segundo a família, Marcelo é diagnosticado com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone (24) 3381-4734, com a Polícia Militar pelo 190 ou com a família pelo (24) 99946-0791.