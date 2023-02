Após discussão, jovem coloca fogo na casa em que mora com a companheira e foge - Divulgação

Publicado 25/02/2023 17:00 | Atualizado 26/02/2023 00:02

Um jovem, de 23 anos, é suspeito de colocar fogo na casa em que mora com a companheira, de 24 anos, em Resende. O caso aconteceu na manhã deste sábado (25) no bairro Campo Belo. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem informou que na noite de sexta-feira (24) havia sido agredida pelo companheiro que saiu de casa.

Horas depois, ele retornou, colocou fogo na residência e fugiu em seguida. A mulher não estava no local na hora do incêndio. De acordo com a Defesa Civil, vizinhos informaram que o suspeito incendiou a casa após uma discussão na noite anterior.

Os Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o fogo em menos de uma hora, mas a casa ficou completamente destruída. Por conta disso, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil.

A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, onde foi atendida pelas agressões da noite anterior. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende como lesão corporal e incêndio. O jovem segue sendo procurado.