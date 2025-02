Publicado 21/02/2025 21:08

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado (22) um mutirão de atendimentos e cirurgias odontológicas. Os procedimentos acontecerão no Centro de Especialidades Odontológicas da Cidade Alegria e serão destinados a pacientes previamente agendados.

De acordo com o superintendente municipal de Saúde Bucal, Flávio Monteiro de Barros de Carvalho, a ação incluirá cirurgias para aumento de coroa, extração dentária (exodontia) e atendimentos na área de periodontia. As atividades terão início às 7h.

"Os mutirões são uma prática constante da atual gestão em diversos setores da saúde, e a área odontológica também segue essa estratégia, garantindo atendimento organizado e acessível à população. Vamos atender e realizar cirurgias em pacientes já acompanhados pela rede pública. O compromisso com a saúde bucal é uma prioridade, e estamos felizes por proporcionar mais essa iniciativa", destacou o superintendente.

A previsão é de que aproximadamente 50 pacientes participem do mutirão. Todos foram previamente contatados pelas equipes responsáveis, tornando o serviço exclusivo para aqueles que já estavam agendados.

Na última segunda-feira (17), o município foi reconhecido com o prêmio de melhor Saúde Bucal do estado do Rio de Janeiro e conquistou o 9º lugar no Brasil na categoria de cidades com população entre 100 e 500 mil habitantes. A premiação foi concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, em parceria com o Ministério da Saúde.

Desde o início da gestão de Diogo Balieiro, em 2017, Resende registrou um crescimento significativo no número de equipes de saúde bucal, contando atualmente com 36 grupos que atuam no programa Estratégia Saúde da Família (ESF).