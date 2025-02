Material apreendido pela PRF, em Resende - Foto: Divulgação PRF

Material apreendido pela PRF, em ResendeFoto: Divulgação PRF

Publicado 24/02/2025 12:47

Resende - Três pessoas foram presas na noite da última sexta-feira (21) na Via Dutra, em Resende (RJ), suspeitas de furtarem mercadorias. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu na altura do km 233 por volta das 20h30.

Ainda segundo a PRF, uma equipe do Grupo de Fiscalização de trânsito abordou o veículo com as três pessoas após receber informação da equipe da 89ª Delegacia de Polícia, em Resende (RJ). O veículo era conduzido por uma jovem de 25 anos, natural do Rio de Janeiro. Com ela, estavam outras duas pessoas, uma mulher de 37 anos e um homem de 37 anos.



Em consulta aos sistemas, os agentes verificaram que o veículo era da irmã da condutora, e havia sido emprestado para a empreitada criminosa. Além disso, foi constatado que os outros dois passageiros haviam passagens criminais por furto.



De acordo com a PRF, foi possível observar diversos produtos, em sacolas de lojas de departamentos, no interior do veículo. Quando questionados sobre o motivo da viagem e a procedência do material, a passageira informou que os produtos não possuíam nota fiscal e que os produto foram furtados em uma loja de departamentos no centro de Resende (RJ).

Ela informou ainda que o homem também teria praticado o furto, e que a condutora foi contratada para a realização do transporte dos indivíduos e mercadoria. Quando questionada sobre o motivo da viagem, a condutora respondeu aos policiais que teria levado o casal para a casa de seus amigos, em Volta Redonda e teria sido contratada informalmente para a realização da viagem.

Já em um segundo momento, após ser questionada sobre a origem ilícita do material encontrado no interior de seu veículo, ela deu uma nova versão aos policiais, dizendo que teria sido contratada pelos passageiros, pelo valor de R$ 700 reais, para buscá-los em uma comunidade do Rio de Janeiro e levá-los até as cidades de Resende e Volta Redonda. Ainda segundo a condutora, ela os aguardou próximo às lojas de departamentos e, em seguida, os levaria de volta ao Rio de Janeiro.



Durante busca no interior do veículo, foram localizados diversos produtos, dentre eles: roupas, alimentos, medicamentos e cosméticos. Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de Resende junto com o veículo e os pertences, a fim de que fosse feito o reconhecimento através de circuito de monitoramento de câmeras e apreciação da Autoridade Policial. Os três seguem à disposição da Justiça.