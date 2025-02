Publicado 24/02/2025 13:01

Resende - Na última quinta-feira (20), empreendedores de Resende participaram do lançamento da consultoria do Sebrae voltada para a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). O objetivo da iniciativa é unificar e agilizar os procedimentos para o registro e legalização de empresas e pessoas jurídicas.

A ação, promovida pela prefeitura, foi conduzida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. Como resultado do projeto, o município passará a contar com o "Regin 2.0", um sistema avançado da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), que automatiza a abertura de empresas e possibilita a análise imediata da viabilidade de novos negócios.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, destacou que a implementação desse sistema trará mudanças significativas para o processo de abertura de empresas em Resende. Com duração prevista de quatro meses, a iniciativa reúne uma equipe multidisciplinar composta por diversas instituições, garantindo um modelo eficiente e moderno que atenda às necessidades dos empreendedores locais.

"Esse projeto representa um grande avanço para Resende, pois impulsiona o empreendedorismo e fortalece a economia local. A redução da burocracia e o suporte oferecido criam um ambiente mais propício ao crescimento e à atração de novos investimentos para a cidade. Estamos entusiasmados com essa implementação e seguimos comprometidos com a modernização e simplificação dos processos", afirmou o secretário.

O novo sistema trará benefícios como a agilidade na abertura de empresas, a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, a automatização do alvará para empreendimentos de médio risco e a diminuição do tempo de análise de viabilidade.