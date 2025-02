Publicado 25/02/2025 14:04

Resende - Um corpo de um homem de 33 anos com ferimentos na cabeça foi encontrado nesta segunda-feira (24), em Resende (RJ). De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi encontrado no quintal de uma casa em construção na Serrinha do Alambari.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h40, quando policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para averiguar a presença de um cadáver em um imóvel em construção na Estrada dos Artesãos, na Serrinha do Alambari.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma testemunha, também de 33 anos, que relatou trabalhar com a vítima e estranhou sua ausência no trabalho. Preocupado, decidiu ir até o imóvel, onde encontrou o colega caído no quintal, já sem vida e com ferimentos na cabeça. Além disso, os policiais observaram marcas de sangue no quarto onde a vítima costumava ficar.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito no local. Durante a apuração, os policiais conversaram com um amigo da vítima, que morava na residência. De acordo com seu relato, o homem costumava frequentar o imóvel nos fins de semana na companhia de sua namorada. No domingo, dia 23, ele e a vítima passaram a tarde bebendo em um bar no mesmo bairro. Por volta das 15h, a vítima teria deixado o estabelecimento para retornar à casa onde estava hospedada.



Ainda segundo o depoimento do amigo, ao chegar ao imóvel por volta das 20h, percebeu que o colega não estava presente, mas não suspeitou de nada naquele momento. A morte só foi descoberta na manhã seguinte, quando a testemunha soube do ocorrido.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis responsáveis.