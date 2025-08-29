A licitação foi realizada na última quinta-feira, dia 28 - Foto: Divulgação

A licitação foi realizada na última quinta-feira, dia 28Foto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:30

Resende - O processo de revitalização do Cine Vitória, um dos símbolos culturais mais marcantes do Centro Histórico de Resende, deu um passo decisivo nesta quinta-feira (28). A Prefeitura realizou a licitação da obra, que contou com a participação de 17 escritórios de arquitetura interessados em transformar o espaço em um novo polo cultural da cidade.

A partir de agora, o processo segue para a fase de habilitação, em que será analisada toda a documentação e a capacidade técnica das empresas participantes, para então definir a vencedora.

O prefeito Tande Vieira destacou a importância do projeto:

“Estamos dando passos concretos para tirar do papel um grande sonho: revitalizar o nosso Centro Histórico e transformá-lo em referência de turismo, cultura e qualidade de vida. E a revitalização do Cine Vitória é mais do que uma obra, é um resgate da nossa memória, da nossa identidade e da força cultural de Resende. Estamos avançando com responsabilidade e transparência para devolver ao Centro Histórico um espaço de orgulho para a população.”

A obra faz parte do pacote de ações da Prefeitura voltadas para a requalificação do Centro Histórico, que tem como objetivo valorizar a cultura, estimular o turismo e recuperar espaços que marcaram gerações.