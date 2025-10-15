O prefeito confirmou que a nova etapa dos trabalhos será iniciada no dia 29 de outubro - Foto: Divulgação

O prefeito confirmou que a nova etapa dos trabalhos será iniciada no dia 29 de outubroFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:24

Resende - A Prefeitura de Resende anunciou oficialmente a retomada das obras do Hospital do Câncer, uma das iniciativas mais aguardadas pelos moradores do município e da região. O prefeito Tande Vieira confirmou que a nova etapa dos trabalhos será iniciada no dia 29 de outubro, com a contratação de uma nova empresa responsável pela execução do projeto.

A decisão de romper com a construtora anterior foi tomada ainda no início deste ano, devido a atrasos no cronograma e no andamento da obra. Com a nova empresa contratada, a Prefeitura garante a retomada e a continuidade dos trabalhos, que representam um investimento estratégico para o fortalecimento da rede pública de saúde.

Até o momento, o município já investiu aproximadamente R$ 9 milhões na construção. O valor total do investimento previsto é de R$ 22 milhões, recursos que permitirão a conclusão da unidade e a entrega de uma estrutura moderna e equipada para atender pacientes oncológicos.

“Essa é uma obra fundamental para o presente e o futuro da nossa saúde. A Organização Mundial da Saúde já aponta um crescimento expressivo dos casos de câncer até 2050, e Resende está se antecipando e se preparando para enfrentar esse desafio. O Hospital do Câncer vai oferecer mais estrutura, mais dignidade e mais esperança para quem precisa de tratamento”, destacou o prefeito Tande Vieira.

Com a conclusão, o Hospital do Câncer de Resende ampliará o acesso da população a serviços especializados, fortalecendo a rede regional de atenção oncológica e evitando deslocamentos longos para tratamento.