A visita técnica aconteceu na última quarta-feira, dia 29 - Foto: Raimundo Brasil

A visita técnica aconteceu na última quarta-feira, dia 29Foto: Raimundo Brasil

Publicado 31/10/2025 15:40

Resende - A Santa Casa de Misericórdia de Resende recebeu, nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, a visita técnica de representantes do Hospital Sírio-Libanês para o início das atividades do Projeto Cuidado Seguro, uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

O projeto tem como objetivo qualificar a atenção hospitalar e fortalecer a cultura de segurança do paciente nas Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país. A ação integra uma série de iniciativas do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, voltadas à implementação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente (MISP).

Durante a visita desta quarta, foram realizadas reuniões e análises presenciais com as equipes da Santa Casa, seguindo uma programação que incluiu setores como Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Enfermaria, Farmácia e Núcleo de Segurança do Paciente.

As seis metas internacionais de segurança do paciente orientam os serviços de saúde a adotar práticas seguras e padronizadas para a prevenção de eventos adversos. São elas: identificação correta do paciente; comunicação efetiva entre profissionais de saúde; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; procedimentos cirúrgicos seguros; prevenção de infecções por meio da higienização das mãos; e prevenção de quedas e úlceras por pressão.

De acordo com o diretor da Santa Casa, Adriano Palma Veras, a visita marca o primeiro passo para a implantação das metas e aprimoramento dos processos internos, com foco na promoção da qualidade e segurança da assistência prestada à população.

"A participação da Santa Casa no Projeto Cuidado Seguro representa um passo importante para o fortalecimento da qualidade e da segurança na assistência aos nossos pacientes. Com o apoio do Hospital Sírio-Libanês e do Ministério da Saúde, poderemos aprimorar processos e consolidar uma cultura de boas práticas em todas as áreas do hospital", destacou.