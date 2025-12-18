O resultado final foi divulgado no último domingo, dia 14 de dezembro, em evento realizado em Belo Horizonte - Foto: Divulgação

Resende - A rede municipal de ensino de Resende encerra o ano letivo de 2025 com mais uma conquista inédita. A equipe Little Fish Lego, formada por alunos entre 7 e 10 anos da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves e Escola Municipal Surubi, conquistou o 2º lugar na categoria Mérito Científico do Torneio Brasil de Robótica (TBR). Esta é a primeira vez que o grupo alcança um lugar no pódio na Etapa Final da competição, da qual participam desde 2023. O resultado final foi divulgado no último domingo, dia 14 de dezembro, em evento realizado em Belo Horizonte.

Com a temática “Vida Terrestre: cuidar e proteger os ecossistemas brasileiros”, a temporada de 2025 do TBR desafiou estudantes de diferentes idades a buscarem soluções práticas para um problema ambiental relacionado à comunidade ou região onde vivem. O projeto que alçou a Little Fish Lego ao 2º lugar em Mérito Científico aborda o reflorestamento da Palmeira Juçara, uma espécie nativa da Mata Atlântica que está ameaçada de extinção devido à exploração ilegal do palmito. O fruto, que se assemelha ao açaí, foi a grande estrela da pesquisa dos estudantes. O foco do trabalho foi desenvolver um robô capaz de aumentar o aproveitamento do coquinho desde a casca até às sementes.

Embora esta seja a primeira premiação na etapa nacional do torneio, a Little Fish Lego se destaca na competição desde 2023, quando garantiu uma vaga na final após conquistar o 3º lugar na fase regional da competição. No ano seguinte, o time bateu na trave na grande final, alcançando o 4º lugar em uma disputa acirrada com alunos de todo o país.

"Esse é o primeiro pódio da Little Fish Lego em uma Nacional. A equipe vem evoluindo bastante. Dois alunos estão no time desde 2023, outros desde 2024, e há ainda aqueles que estão competindo pela primeira vez. Os alunos cresceram significativamente ao longo desse processo, pois aprendem não apenas sobre tecnologia e meio ambiente, mas também a trabalhar de forma colaborativa em equipe", relata a Coordenadora Municipal de Tecnologias Educacionais, Sabrina Ticon.

Atualmente, a Little Fish Lego é formada pelos alunos Arthur Miguel, Iris, Maria Cecília, Rebeca Emanuelly, Ana Laura, Anna Júlia e Anny Gabrielle, da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves, além de Yure Alexandre e Lucas Rodrigo, alunos matriculados na Escola Municipal Surubi. A equipe conta com a orientação e mentoria das professoras Graziele Cabral Barcelos, Tainara Fonseca da Silva e Claudia Laureano, enquanto Sabrina Ticon representa a Secretaria Municipal de Educação no apoio aos estudantes.

"Os campeonatos de Robótica, durante muito tempo, foram um espaço somente para crianças de famílias com um alto poder aquisitivo. Os meses que antecedem o torneio são marcados por intensa dedicação, envolvendo pesquisas, estudos, produção escrita e a realização de ações práticas que tornem o projeto aplicável e digno de reconhecimento. Hoje, nós podemos dizer com muito orgulho que esse é um espaço de oportunidade e aprendizado para as nossas crianças também", reforça a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.