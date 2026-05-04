O processo seletivo acontecerá em duas etapas, com resultado final previsto para o dia 6 de julho de 2026 - Foto: Rafael Oliveira

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, com resultado final previsto para o dia 6 de julho de 2026Foto: Rafael Oliveira

Publicado 04/05/2026 11:52

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, está com inscrições abertas para o Edital de Chamamento Público nº 02/2026, referente ao credenciamento de pareceristas para análise de projetos culturais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. Serão disponibilizadas seis vagas para a seleção de profissionais especializados no setor administrativo e cultural. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de maio. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Resende.

A seleção contempla seis vagas para pareceristas, distribuídas entre 2 (dois) analistas de habilitação documental e 4 (quatro) analistas de mérito cultural. Podem participar do certame pessoas físicas ou jurídicas, na modalidade Microempreendedor Individual (MEI), maiores de 18 anos e mínimo de dois anos de experiência comprovada com atuação em setores administrativos no serviço público para o Lote 1, e dois anos de atuação comprovada na área cultural para o Lote 2.

Os selecionados serão responsáveis pela análise da documentação de habilitação dos proponentes; análise de mérito cultural dos projetos inscritos; elaboração de parecer técnico e planilhas de avaliação e pontuação conforme critérios definidos nos editais correspondentes. O edital prevê a remuneração bruta no valor de R$4.568,70 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) em pagamento único.

As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail pareceristaresende@gmail.com, entre os dias 30 de abril e 15 de maio. Para participar do edital, é necessário apresentar RG, CPF, formulário de inscrição anexo ao edital, currículo atualizado, documentos comprobatórios de experiência e o comprovante de residência, além de outros documentos que o candidato achar necessário para auxiliar na avaliação.

"Essa é uma oportunidade para que profissionais da área contribuam diretamente com o desenvolvimento da cultura em Resende, garantindo a realização plena e a valorização de bons projetos culturais na cidade", destaca o secretário de cultura de Resende, Professor Wilson.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, com resultado final previsto para o dia 6 de julho de 2026.