Município reforça importância da imunização e disponibiliza doses em diferentes pontos de atendimento - Foto: Raimundo Brasil

Município reforça importância da imunização e disponibiliza doses em diferentes pontos de atendimentoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 17/04/2026 10:48

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a vacinação contra a influenza para todos os grupos prioritários elegíveis, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo garantir a proteção da população mais vulnerável e reduzir complicações decorrentes da gripe.

Estão aptos a receber a vacina crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, imunossuprimidos, pessoas com deficiência permanente, profissionais da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, trabalhadores dos Correios, além de profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas.

A vacinação está disponível nos postos de saúde, no Centro Municipal de Imunização, na Policlínica do Manejo e na unidade da Cidade Alegria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Clínica da Família conta com horário ampliado, funcionando também de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Já a Policlínica da Cidade Alegria oferece ainda atendimento aos sábados, das 8h às 12h. Além disso, a sala de vacinação no Resende Shopping funciona aos sábados e feriados, das 12h às 18h.

Para se vacinar, é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Em alguns casos, pode ser solicitada documentação específica que comprove a condição do paciente ou vínculo profissional.

A Secretaria de Saúde reforça que a imunização é fundamental para prevenir casos graves da doença, reduzir internações e proteger especialmente os grupos mais suscetíveis às complicações da influenza.

Humberto Jefferson, coordenador administrativo de Imunização de Resende, destacou a importância da adesão da população às vacinas. "Estamos garantindo a vacinação de todos os grupos prioritários elegíveis no município, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. A imunização é essencial para proteger a população, principalmente aqueles mais vulneráveis, e evitar o agravamento de quadros respiratórios. Por isso, é fundamental que as pessoas procurem os pontos de vacinação e mantenham sua caderneta atualizada", afirmou.