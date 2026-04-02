Nesta quinta-feira (2), será ponto facultativo no município e o expediente será retomado no próxima segunda-feira - Foto: Divulgação/PMR

Nesta quinta-feira (2), será ponto facultativo no município e o expediente será retomado no próxima segunda-feiraFoto: Divulgação/PMR

Publicado 02/04/2026 13:11

Resende - A Prefeitura de Resende manterá os serviços essenciais em funcionamento nas repartições públicas municipais durante o feriado prolongado da Páscoa, que engloba os dias 2, 3, 4 e 5 de abril, sendo ponto facultativo nesta quinta-feira.

O expediente no pátio administrativo da Prefeitura encerra nesta quinta, às 18h, e retorna ao atendimento ao público normalmente na próxima segunda-feira (6), a partir de meio-dia.

Saúde

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e o Hospital da Criança Albert Sabin continuarão atendendo todos os dias, 24h. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria seguirá com o atendimento funcionando normalmente.

Em casos de emergência e necessidade de remoção de pacientes, os serviços da Central de Ambulância podem ser acionados pelo telefone (24) 3381-4493, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192.

O Hemonúcleo de Resende paralisa as atividades nesta quarta-feira e retorna na próxima segunda, assim como as demais unidades de saúde (postos, USFs e policlínicas), que encerram os atendimentos nesta quarta, e retornam ao normal na próxima segunda.

Defesa Civil

A Defesa Civil ficará de plantão 24 horas todos os dias para atender casos de emergência e eventuais calamidades públicas, como alagamentos, chuvas e desmoronamentos. O telefone para emergências é o 199.

Recolhimento de lixo

As atividades de recolhimento de lixo doméstico seguirão o cronograma habitual, sem interrupções.

Assistência Social e Direitos Humanos

Os acolhimentos funcionam 24h por dia, mesmo em feriados. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também atua no Plantão Social 24 horas. O atendimento técnico e administrativo retorna na próxima segunda-feira.