Nesta quinta-feira (2), será ponto facultativo no município e o expediente será retomado no próxima segunda-feiraFoto: Divulgação/PMR
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