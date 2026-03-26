O evento será realizado no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco. - Foto: Divulgação

O evento será realizado no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco.Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 15:16

Resende - Os interessados em participar da 2ª Corrida Nacional do SESI, que será realizada em Resende no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, têm até este domingo (29) para garantir a inscrição com valores do segundo lote. O evento acontecerá no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco, e contará com opções de corrida de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e provas voltadas ao público infantil.



As inscrições devem ser feitas pela internet e incluem diferentes categorias, como inteira, meia social, meia regulamentada, trabalhador da indústria e a Corrida Kids, além de vagas gratuitas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), limitadas a 10% do total, mediante apresentação de laudo médico. Participantes com 60 anos ou mais têm direito a desconto de 50% sobre o valor da inscrição inteira.



De acordo com o coordenador de Promoção da Saúde da Firjan SESI Resende, Rodrigo Castro Cruz, a expectativa é superar os números da edição anterior. A meta para este ano é alcançar cerca de 1.700 atletas, considerando tanto as provas adultas quanto a Corrida Kids, uma das principais novidades desta edição.



Voltada para crianças de 6 a 13 anos, a Corridinha Nacional do SESI terá percursos que variam entre 30 e 200 metros, conforme a faixa etária, com largada prevista para as 9h30. A proposta é incentivar a prática esportiva desde cedo, aliando atividade física e diversão.



A programação também inclui premiação com troféus para os três primeiros colocados das provas de 5 km e 10 km em diversas categorias, além de medalhas para todos os participantes que concluírem o percurso. Não haverá premiação em dinheiro.



Além do incentivo ao esporte, o evento também tem caráter social. Na edição anterior, realizada em Resende, foram arrecadadas mais de uma tonelada e meia de alimentos, destinados a uma instituição do município. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais esse impacto solidário.



A retirada dos kits será realizada nos dias 29 e 30 de abril, das 10h às 20h, na unidade da Firjan SESI Resende. O kit atleta inclui camiseta, número de peito com chip de cronometragem, sacochila, boné ou viseira e medalha para os concluintes.



O terceiro e último lote de inscrições será aberto a partir do dia 30 de março, com prazo até 15 de abril ou até o limite técnico da prova ser atingido.