Artistas podem se inscrever até 18 de maio no Museu de Arte Moderna de Resende - Foto: Divulgação/PMR

Artistas podem se inscrever até 18 de maio no Museu de Arte Moderna de ResendeFoto: Divulgação/PMR

Publicado 25/03/2026 14:02

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abriu as inscrições para o 5º Salão das Artes Agulhas Negras – 2026. Os artistas interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 18 de maio, de forma presencial no Museu de Arte Moderna de Resende (MAM), de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h, ou por envio via correios ou transportadora, conforme orientações disponíveis no edital.

Criado em 2022, o Salão das Artes tem como objetivo incentivar, valorizar e difundir a produção artística contemporânea da região do Médio Paraíba, além de contribuir para a ampliação do acervo do MAM Resende.

Podem participar artistas brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, com idade mínima de 18 anos, moradores dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Também há participação para menores de 18 anos exclusivamente na categoria Arte & Futuro, mediante autorização dos responsáveis.

As inscrições podem ser individuais ou coletivas, sendo permitido inscrever até três obras por artista ou grupo. O Salão selecionará oito obras inéditas, que farão parte da exposição e concorrerão a prêmios de aquisição, passando a integrar o acervo do museu. As categorias contempladas são: Pintura, Desenho, Ilustração e Gravura; Escultura, Objeto ou Instalação; Fotografia; e Arte & Futuro.

A seleção será realizada por uma comissão julgadora formada por especialistas na área, com base em critérios como qualidade técnica, relevância estética e conceitual, originalidade, criatividade e pesquisa artística.

O valor total destinado à premiação é de R$ 20 mil, distribuídos entre diferentes prêmios, incluindo os tradicionais Prêmios Claudionor Rosa, Altamiro Pimenta e Olga Tuffick, além do Prêmio Marcius Lima, voltado à categoria Arte & Futuro.

O cronograma prevê avaliação das obras nos dias 20 e 21 de maio, com resultado preliminar a ser divulgado em 25 de maio, após as 16h, e o resultado final no dia 2 de junho. A abertura da exposição e cerimônia de premiação estão marcadas para o dia 19 de junho, às 18h, no MAM Resende.

O edital completo, com ficha de inscrição, cronograma e anexos, está disponível no site oficial da Prefeitura de Resende (www.resende.rj.gov.br). Mais informações podem ser obtidas com a coordenação do MAM Resende, de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h, pelo telefone (24) 3360-6155 ou pelo e-mail mam.resende@gmail.com.