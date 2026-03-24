A pedra fundamental do evento foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, durante encontro na Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende - Foto: Divulgação

A pedra fundamental do evento foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, durante encontro na Câmara de Dirigentes Lojistas de ResendeFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 16:10

Resende - Resende sediará, entre os dias 8 e 11 de abril, a 1ª Expo Agulhas Negras, feira multissetorial que já nasce como a maior do interior fluminense. A iniciativa conta com a parceria do Sebrae Rio, patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, e apoio das prefeituras de Resende, Itatiaia e Quatis, em um esforço conjunto para ampliar conexões, estimular negócios e atrair investimentos para o Médio Paraíba.

A pedra fundamental do evento foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, durante encontro na Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende, com a presença de autoridades públicas, lideranças empresariais, universidades e entidades parceiras. A feira terá área total de 10 mil m² e reunirá setores como indústria, comércio, serviços, gastronomia e agronegócio.

Para o prefeito de Resende, Tande Vieira, a Expo Agulhas Negras será um marco para toda a região. “Vamos reunir inovação, oportunidades, gastronomia, shows e um ambiente preparado para gerar conexões e impulsionar negócios. Esse movimento fortalece ainda mais a centralidade que Resende, Itatiaia e toda a Região das Agulhas Negras vêm conquistando como uma das regiões que mais geram empregos, abrem novas empresas e apresentam grande potencial de crescimento econômico no nosso estado.”

Um dos destaques da programação será a participação do Sebrae Rio com o projeto Movimenta Sebrae, que ocupará um espaço de 1.200 m² dedicado à inovação, experiências imersivas e acesso a novas tecnologias, fortalecendo o ecossistema empreendedor da região. Nesta edição, o espaço contará também com a parceria do Senac RJ, que vai somar à programação experiências práticas e ambientes interativos voltados à criatividade, ao conteúdo digital e à inovação aplicada aos negócios.

Entre as ativações previstas no espaço estão experiências de realidade virtual, arena de drones, ambiente para produção de videocasts e demonstrações ligadas à prototipagem e fabricação digital, com recursos como impressão 3D, scanner 3D, corte e gravação a laser. A proposta é aproximar os visitantes de soluções tecnológicas e criativas com aplicação direta no comércio, nos serviços, no turismo e em novos modelos de negócio.

Segundo o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini, o objetivo central do projeto é conectar os empreendedores locais a ferramentas que possibilitem decisões mais ágeis e estratégicas. “O Movimenta Sebrae é um evento para fortalecer o empreendedorismo no interior do estado, conectando empresários a conhecimento, inovação e novas oportunidades de mercado. Ao integrar essa iniciativa à Expo Agulhas Negras, conseguimos potencializar o alcance do evento e gerar ainda mais conexões, negócios e desenvolvimento para toda a região do Sul Fluminense”, afirma Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio”, destacou.

A programação inclui ainda um Espaço influenciador, com oficinas, conteúdos voltados à criação audiovisual, experiências com novas tecnologias, jogos de decisões em negócios como scape room e espaços pensados para engajar diferentes públicos, inclusive jovens e pessoas interessadas em empreendedorismo e inovação. Outro destaque é a Empretec Arena, que será lançado no Estado do Rio durante o evento como continuidade ao Programa Empretec.

A escolha de Resende como sede da feira está diretamente ligada à relevância econômica do município, considerado um dos principais polos automotivos do país e em plena expansão. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Resende, Fernando Rodrigues, ressaltou o papel estratégico da Expo na atração de novos investimentos, citando inclusive o condomínio logístico-industrial da cidade, que já ultrapassa R$ 1 bilhão em aportes.

Para ele, a parceria com o Sebrae é decisiva para o sucesso da iniciativa. “O Sebrae é um parceiro desde o primeiro dia de governo. O Movimenta Sebrae dentro da Expo vai potencializar ainda mais a feira. Será uma grande oportunidade para os empresários locais apresentarem suas marcas e para os jovens entenderem, na prática, como funcionam grandes indústrias e universidades”, afirmou.

Para ampliar o alcance do evento, o Sebrae e parceiros organizarão caravanas com participantes de diversas cidades do Médio Paraíba. A abertura da programação terá foco no potencial turístico regional e contará com a presença de nomes como Thiago Godoy, o Papai Financeiro, que dará início ao ciclo de palestras com o tema educação financeira.

O Senac RJ estará presente com a Cápsula – Centro de Inovação, um Hub de Inovação, que atua por princípios de cocriação, colaboração e experimentação, promovendo a convergência entre o conhecimento técnico, a prática criativa e as necessidades reais do mercado.

A 1ª Expo Agulhas Negras e o Movimenta Sebrae acontecem de 8 a 11 de abril, das 14h às 22h, reunindo os setores de indústria, comércio, serviços, gastronomia e agronegócio. A entrada é gratuita.

Para participar das atividades do Movimenta Sebrae, faça sua inscrição no link abaixo e garanta sua vaga. É de graça: https://sebraerj.com.br/movimenta/.