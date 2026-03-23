Município alcança desempenho máximo entre os 92 municípios fluminenses, segundo dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - Foto: Raimundo Brasil

Município alcança desempenho máximo entre os 92 municípios fluminenses, segundo dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção BásicaFoto: Raimundo Brasil

Publicado 23/03/2026 14:41

Resende - Resende alcançou um resultado histórico no Programa Saúde na Escola (PSE) ao conquistar o 1º lugar no ranking estadual, destacando-se entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. O desempenho foi apresentado durante a Reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTIe), com base nos dados do relatório do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), referentes ao período de janeiro a novembro de 2025.

De acordo com a análise, o município atingiu desempenho máximo, cumprindo integralmente os indicadores estabelecidos e liderando o ranking estadual. O resultado consolida o trabalho desenvolvido ao longo do ano pelas equipes da saúde e da educação, por meio de ações contínuas de promoção, prevenção e cuidado integral aos estudantes da rede pública.

A parceria entre as secretariais municipais de Saúde e Educação é fundamental para o sucesso do programa, possibilitando o planejamento conjunto das ações, a articulação com as unidades escolares e a ampliação das atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.

O Programa Saúde na Escola é uma política pública que integra as áreas da Saúde e da Educação, vinculada à Atenção Primária à Saúde (APS). Em Resende, essa vinculação fortalece a atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família junto às unidades escolares, garantindo organização, monitoramento de indicadores e maior efetividade das ações desenvolvidas.

Outro diferencial do município é a consolidação de parcerias estratégicas com instituições de ensino superior, como a Universidade Estácio de Sá e UniDomBosco, além da integração com outros programas e setores da rede municipal de saúde.

A coordenadora do Programa Saúde na Escola em Resende, Daniela Theodoro, destacou que o resultado é fruto de planejamento e integração.

– Esse primeiro lugar é resultado de um trabalho coletivo, estruturado e contínuo. A integração entre Atenção Primária, equipes escolares e instituições parceiras fortalece nossas ações e garante que o cuidado chegue de forma efetiva aos estudantes – afirmou.