A prova será realizada no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco, com percursos de 5km e 10km, além de caminhada participativa de 3kmFoto: Divulgação

Resende - A 2ª Corrida Nacional do SESI em Resende promete reunir atletas de todas as idades no feriado de 1º de maio (Dia do Trabalhador), com uma programação que vai muito além das provas tradicionais. A edição deste ano contará com Corrida Kids, voltada para crianças de 6 a 13 anos, e vagas gratuitas para pessoas com deficiência (PCD), reforçando a proposta de inclusão e participação de toda a comunidade.

A prova será realizada no Estádio do Trabalhador, no bairro Jardim Jalisco, com percursos de 5km e 10km, além de caminhada participativa de 3km. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.corridanacionaldosesi.com.br.

De acordo com o coordenador de Promoção da Saúde da Firjan SESI Resende, Rodrigo Castro Cruz, a expectativa é ampliar o público da primeira edição. “Para 2026, nossa meta é alcançar 1.700 atletas, somando as categorias adultas e a Corrida Kids, que é uma das grandes novidades deste ano.”

Corrida para crianças

Uma das novidades desta edição é a Corridinha Nacional do SESI, destinada a crianças de 6 a 13 anos. Os percursos variam entre 30 e 200 metros, conforme a faixa etária, e a largada está prevista para as 9h30.

A iniciativa busca estimular a prática esportiva desde cedo e proporcionar uma experiência divertida para os pequenos atletas. A prova terá limite de 200 participantes.

Participação gratuita para PCD

O evento também reforça o compromisso com a inclusão ao oferecer inscrições gratuitas para pessoas com deficiência, até o limite técnico de 10% do total de vagas.

Para participar, o interessado deve realizar a inscrição pelo site e enviar a documentação comprobatória para análise. Após a validação, receberá um cupom para concluir a inscrição sem custo.

"Teremos inscrições de cortesia para pessoas com deficiência. O interessado deve acessar o site, enviar a documentação comprobatória para análise e, após a validação, receberá um cupom para efetivar a inscrição. Nosso objetivo é garantir que todos tenham a oportunidade de participar", explica Rodrigo Castro.

Modalidades

A programação da Corrida Nacional do SESI em Resende inclui:

•Corrida 5km

•Corrida 10km

•Caminhada participativa de 3km

•Corrida Kids (6 a 13 anos)

A caminhada é aberta a todas as idades e voltada para quem deseja participar do evento de forma recreativa.

Inscrições

As inscrições estão divididas em lotes e incluem opções de inteira, meia social, meia regulamentada, trabalhador da indústria e Corrida Kids, além das vagas gratuitas destinadas aos atletas com deficiência, limitadas a 10% do total de inscrições, mediante apresentação de laudo médico.

Participantes com 60 anos ou mais têm direito a desconto de 50% sobre o valor da inscrição inteira, aplicado automaticamente no sistema.

Premiação

Serão entregues troféus para os três primeiros colocados das provas de 5km e 10km nas categorias:

•público geral

•trabalhador da indústria

•Clube de Corrida SESI

•atletas com deficiência

Também haverá premiação por faixa etária nas provas de 5km e 10km, para masculino e feminino.

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. A cerimônia de premiação está prevista para cerca de duas horas após a largada. Não haverá premiação em dinheiro.

Impacto social

A Corrida Nacional do SESI é uma correalização entre o Conselho Nacional do SESI e os Departamentos Regionais, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e ampliar o engajamento social da indústria.

Na edição anterior, em Resende, o evento arrecadou mais de uma tonelada e meia de alimentos, destinados a uma instituição social do município. Para este ano, a expectativa é ampliar esse resultado e fortalecer o impacto solidário da iniciativa.

Kits e retirada

A retirada dos kits será realizada nos dias 29 e 30 de abril, das 10h às 20h, na Firjan SESI Resende (Av. Marcílio Dias, 468, Jardim Jalisco).

Não haverá entrega no dia do evento nem após a corrida. A retirada por terceiros será permitida mediante apresentação de documento do atleta (inclusive cópia digital).

O Kit Atleta inclui número de peito com chip de cronometragem, camiseta personalizada, sacochila personalizada, boné ou viseira e medalhão para os concluintes da prova.

O Kit Kids inclui camiseta, sacochila, boné, número de peito e medalha.

