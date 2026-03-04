Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso OesteFoto: Rafael Oliveira
Resende amplia vacinação contra a dengue para público de 6 a 16 anos e profissionais de saúde
Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso Oeste
Resende amplia vacinação contra a dengue para público de 6 a 16 anos e profissionais de saúde
Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso Oeste
Prefeitura de Resende divulga balanço das ações de rescaldo após chuvas intensas
Defesa Civil atuou durante a madrugada e manhã da última quinta-feira, dia 26
Prefeitura de Resende divulga cronograma anual de coleta de entulho para 2026
Planejamento reforça limpeza urbana e cumprimento da legislação municipal
Prefeitura de Resende realiza primeira edição do 'Livros Livres' em 2026
Ação será realizada no Calçadão de Campos Elíseos no próximo sábado, dia 28, a partir das 10h
'Programa Bairro Legal' beneficia Morro do Machado e Morro do Batista, em Resende
Serviços começaram nesta segunda-feira com mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana e combate à Dengue
Resende apresenta seleção de futsal, novos uniformes e projeto para equipe da cidade
Mudança busca criar uma identidade e potencializar a equipe que representa a cidade em competições oficiais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.