Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso OesteFoto: Rafael Oliveira

Publicado 04/03/2026 13:37

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a dengue está disponível para pessoas de 6 a 16 anos e profissionais de saúde de até 59 anos, mediante comprovação de vínculo trabalhista ativo. A campanha contempla tanto a aplicação da primeira dose quanto a continuidade do esquema vacinal, conforme o público-alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A imunização pode ser realizada em todas as Unidades de Saúde do município, no Centro Municipal de Imunização (CMI), na Policlínica da Cidade Alegria e na Policlínica Manejo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já na Clínica da Família do Acesso Oeste, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, garantindo maior comodidade para a população.

A Secretaria de Saúde reforça que pessoas que tiveram dengue há menos de seis meses ou que apresentaram sintomas recentes da doença não poderão receber a vacina neste momento. Em casos de qualquer condição de saúde específica, é fundamental procurar orientação médica antes da imunização.

A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção e controle da dengue, contribuindo para a redução de casos graves e internações. A Prefeitura destaca a importância de que o público-alvo procure as unidades para se proteger e colaborar com o enfrentamento da doença no município. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (24) 99978-2260.