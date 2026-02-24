Serviços começaram nesta segunda-feira com mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana e combate à DengueFoto: Raimundo Brasil
'Programa Bairro Legal' beneficia Morro do Machado e Morro do Batista, em Resende
Serviços começaram nesta segunda-feira com mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana e combate à Dengue
'Programa Bairro Legal' beneficia Morro do Machado e Morro do Batista, em Resende
Serviços começaram nesta segunda-feira com mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana e combate à Dengue
Resende apresenta seleção de futsal, novos uniformes e projeto para equipe da cidade
Mudança busca criar uma identidade e potencializar a equipe que representa a cidade em competições oficiais
Levantamento aponta que rede hoteleira de Resende atingiu média de 90% de ocupação no carnaval
Serrinha do Alambari e distrito de Engenheiro Passos chegaram a 100% de ocupação
Sexto Centro Esportivo de Resende será inaugurado nesta sexta-feira, dia 20
Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósito
Educação pública de Resende tem quase 50 professores reconhecidos no novo programa de valorização do MEC
‘Mais Professores para o Brasil’ oferece 3 mil reais destinados à aquisição de equipamentos para mais de 100 mil professores da educação básica
Tande Vieira agradece população e destaca Carnaval seguro e com clima familiar em Resende
Tande também fez questão de reconhecer o trabalho das equipes que atuaram na organização e na segurança da festa, ressaltando o empenho de todos os profissionais envolvidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.