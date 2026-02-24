Mudança busca criar uma identidade e potencializar a equipe que representa a cidade em competições oficiais - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 24/02/2026 15:03

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem um novo projeto para o futsal da cidade. A gestão municipal lançou novos uniformes e uma metodologia para compor a Seleção de Resende de Futsal. O primeiro desafio da equipe montada será a disputa da Copa Rio Sul de Futsal 2026, com toda a identidade visual como novidade, incluindo escudo e uniformes 1 e 2.

Até então, a equipe que representava o município em torneios como a Copa Rio Sul de Futsal era selecionada através de um torneio interno, que reunia times de bairros. O vencedor deste torneio ganhava o direito de representar a cidade, o que acabava por deixar de lado talentos da cidade que poderiam unificar uma equipe mais robusta.

A mudança comandada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através do secretário Emerson Pacheco Costa, trouxe uma nova metodologia para 2026 em diante. Ainda no fim de 2025, uma peneira reuniu dezenas de atletas da cidade com o objetivo de reunir os maiores talentos em uma Seleção Resendense de Futsal. O time será comandado pelo técnico Fernando Naninho, que possui vasta experiência no esporte.

"A ideia desse novo projeto é que deixemos de ter um time para ter uma seleção de atletas. Foram cerca de 60 atletas na disputa e nossa equipe teve a oportunidade de avaliar cada um deles, entender as características e montar uma seleção qualificada e bem equilibrada. É o início de um projeto que ainda vai render ótimos frutos. O futsal é um esporte muito tradicional e popular. É uma grande responsabilidade representar nossa cidade e a potência do nosso esporte. Estamos muito empolgados com o desenvolvimento desse projeto em curto, médio e longo prazo", disse o secretário.

Novos uniformes e escudo

No dia 10 de fevereiro, um evento marcou um momento importante para o esporte do município, com a entrega oficial dos uniformes da Seleção Resende de Futsal. Ao todo, foram três modelos de uniforme (dois oficiais e um de treino) que já vão vestir os atletas na próxima edição da Copa Rio Sul de Futsal, que começa no dia 1º de março.

Além dos uniformes, a Seleção de Resende passa a ter a identidade reforçada através de um novo escudo, que carrega como símbolo a tradicional Ponte Velha, um marco histórico e cartão-postal que liga o Centro ao bairro Campos Elíseos sobre o Rio Paraíba do Sul, entre outros elementos naturais da cidade. O escudo foi criado pelo membro da comissão técnica, Fred Frech.

