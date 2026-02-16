Município atinge a segunda maior nota do Médio Paraíba com 133 pontos - Foto: Rafael Oliveira

Resende - Resende acaba de receber mais um reconhecimento nacional para a Educação. Pela segunda vez seguida, o município conquistou o Selo Ouro pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, certificação concedida pelo Ministério da Educação às cidades que garantem a alfabetização na idade certa a crianças da rede pública municipal. Das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro, somente 27 estão na mesma categoria.

De acordo com o Edital nº 10/2025 do MEC, os municípios inscritos devem cumprir 50 critérios de avaliação que vão desde a adesão à política de alfabetização até o alcance de resultados dentro da meta estabelecida pelo programa. Nesta edição, os quesitos analisados atingem nota máxima de 150 pontos. A certificação é concedida conforme a pontuação obtida nos critérios específicos para a avaliação de município no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O reconhecimento é dividido em três categorias, sendo elas: Selo Bronze para as secretarias municipais de educação que alcançarem pontuação final entre 60 e 89 pontos; Selo Prata, para aquelas que tiveram entre 90 e 109 pontos; e Selo Ouro, com somatório total entre 110 e 150 pontos, além do alcance da sua meta do Indicador Criança Alfabetizada. Repetindo o feito de 2024 com ainda mais excelência, Resende somou 133 pontos dos 150 totais em avaliação. O somatório alçou o município ao 2º lugar no pódio da Região do Médio Paraíba.

A conquista do Selo Ouro comprova a excelência das atividades de promoção à alfabetização de crianças da rede pública de ensino de Resende, garantindo, entre outras ações, acompanhamento pedagógico, formação continuada de profissionais e o incentivo à leitura literária na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

"Receber o Selo Ouro pela segunda vez reflete o trabalho sério e o cuidado de todos os profissionais da Secretaria de Educação e das escolas com cada criança da nossa rede. Essa é uma conquista construída no dia a dia das unidades de ensino, com dedicação intensa da nossa equipe e o compromisso em garantir que todos os nossos alunos avancem com aprendizado sólido desde os primeiros anos e alfabetização concluída na idade certa", destaca a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

O Selo Ouro concedido a Resende será entregue em uma cerimônia oficial a ser realizada no Distrito Federal, em março, mas sem data definida.

Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Instituído pelo Ministério da Educação, o programa federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem como finalidade garantir que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além de promover a recomposição da aprendizagem de alunos do 3º ao 5º ano que tiveram o processo de alfabetização afetado pela pandemia.

A iniciativa reconhece os municípios com práticas exitosas de acordo com as metas estabelecidas pelo MEC, com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Em 2024, na primeira edição, foram avaliados 20 critérios com pontuação máxima de 100. No referido ano, Resende também conquistou o Selo Ouro com nota 88.