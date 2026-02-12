Ajuste pontual na identificação do exercício não altera a validade dos boletos nem o registro dos pagamentosFoto: Rafael Oliveira
Prefeitura de Resende esclarece informações nos carnês do IPTU 2026
Ajuste pontual na identificação do exercício não altera a validade dos boletos nem o registro dos pagamentos
Resende celebra carnaval em exposição que resgata discos raros da folia
Acervo conta com exemplares de samba-enredo das escolas do Rio de Janeiro, marchinhas clássicas e sucessos do carnaval nordestino
Pré-Carnaval de Resende terá blocos regionais, shows e corrida à fantasia
Esquenta para o Carnaval 2026 acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro
'Pacto pela Empregabilidade' fortalece parceria entre prefeitura, empresas, e instituições formadoras em Resende
Acordo assinado nesta quarta-feira, dia 28, prevê ações integradas para ampliar a qualificação profissional no município
Matrículas abertas para educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Resende
Estudantes a partir de 15 anos podem se matricular no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza
'Detran em Movimento' chega a Resende nesta quinta-feira, dia 29
Atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas para identidade
