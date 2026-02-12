Ajuste pontual na identificação do exercício não altera a validade dos boletos nem o registro dos pagamentos - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 12/02/2026 14:45

Resende - A Prefeitura de Resende informa aos contribuintes que, nos carnês do IPTU 2026 enviados pelos Correios, há uma inconsistência de impressão na identificação do campo “Exercício” em algumas guias. Nas parcelas 7, 8, 9 e 10, o campo aparece como 2025, quando se refere ao exercício 2026.

A administração municipal reforça que se trata apenas de um ajuste na identificação impressa, sem qualquer impacto para o contribuinte. Os boletos permanecem válidos, com as datas de vencimento correta, com códigos de barras e QR Code PIX corretos, e todos os pagamentos realizados serão devidamente registrados como IPTU 2026, sem necessidade de substituição do carnê ou de qualquer procedimento adicional.

As datas de vencimento seguem inalteradas: 7ª parcela em 11/08/2026, 8ª em 10/09/2026, 9ª em 13/10/2026 e 10ª parcela em 09/11/2026.

O secretário municipal de Fazenda, Pedro do Valle, destacou que a situação não traz prejuízo aos contribuintes. "Queremos tranquilizar a população de que os carnês podem ser utilizados normalmente. O sistema reconhece corretamente o IPTU 2026 e os pagamentos serão contabilizados sem qualquer impacto. Nossa equipe segue à disposição para orientar e esclarecer dúvidas", esclareceu.