Matriculas são realizadas no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza Foto: Carina Rocha
Matrículas abertas para educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Resende
Estudantes a partir de 15 anos podem se matricular no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza
'Detran em Movimento' chega a Resende nesta quinta-feira, dia 29
Atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas para identidade
Resende abre inscrições para seleção de oficineiros do programa 'Escola em Tempo Integral'
Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiro
Prefeitura intensifica 'Operação Verão' para garantir o ordenamento público em Resende
Ação integra secretarias e órgãos municipais para aumentar a fiscalização e segurança durante toda a temporada de intensa movimentação turística na cidade
Escola das Artes de Resende abre inscrições nesta segunda-feira, dia 19
Cadastros para cursos de música e teatro podem ser feitos até dia 2 de fevereiro na secretaria da Escola; confira os detalhes
Resende promove calendário de ações em alusão ao Janeiro Branco
Atividades espalhadas pelo município acontecem até o dia 30 de janeiro
