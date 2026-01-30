Matriculas são realizadas no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza - Foto: Carina Rocha

Publicado 30/01/2026 16:45

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, está com as matrículas abertas para o primeiro semestre letivo de 2026 da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade proporciona o retorno e a conclusão do estudo para alunos a partir de 15 anos de idade. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no período noturno. As inscrições podem ser feitas presencialmente na secretaria escolar das unidades que ofertam o modelo de ensino, ao longo de todo o semestre.

Da mesma forma que em anos anteriores, a EJA será ofertada no Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria, e na Escola Municipal Maria de Assis Barboza, situada no bairro Cabral. Duas das maiores escolas do município, as unidades são referência em estrutura e qualidade do ensino público. Os interessados devem apresentar, no ato da inscrição, o RG, CPF, foto 3x4, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de escolaridade, transferência ou histórico escolar com até 30 dias de emissão.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é destinada a pessoas com idade a partir de 15 anos que não concluíram os estudos da educação básica, correspondentes aos anos do Ensino Fundamental I e II, na idade apropriada e desejam retomar o caminho de aprendizagem. A modalidade também proporciona a alfabetização de adultos e idosos, sem limite de faixa etária.

"A EJA é uma oportunidade para quem deseja retomar os estudos e concluir a formação básica. A gente faz um convite para que essas pessoas, independente da idade, aproveitem esse momento de recomeço, que pode abrir novas possibilidades na vida pessoal e profissional" reforça a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

O Colégio Municipal Getúlio Vargas está localizado na Avenida Canal Norte, s/n, na Cidade Alegria, e o telefone para contato é (24) 3360-5715. Já a Escola Municipal Maria de Assis Barboza tem como endereço a Estrada da Vargem Grande, nº 388, bairro Cabral, e atende pelo telefone (24) 3360-4242.

O início do ano letivo de 2026 está previsto para o dia 5 de fevereiro.