Ação integra secretarias e órgãos municipais para aumentar a fiscalização e segurança durante toda a temporada de intensa movimentação turística na cidade - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 19/01/2026 13:06

Resende - A Prefeitura de Resende reforça, a partir deste sábado, dia 17 de janeiro, as ações da Operação Verão 2026 em pontos turísticos do município. A iniciativa tem como foco atividades de fiscalização, patrulhamento e orientação ambiental para turistas e moradores. O plano de ação busca promover a preservação de espaços urbanos e naturais, além de garantir a segurança da população e o fluxo ordenado de veículos em vias de grande circulação.

A ação integrada reúne cerca de dez órgãos e secretarias municipais para prevenir atividades irregulares nas margens de rios e cachoeiras, assegurar o cumprimento da legislação municipal e reduzir o risco de acidentes, especialmente nos distritos de Visconde de Mauá e Serrinha do Alambari. Um dos principais destaques da operação deste ano é o reforço na atuação da Guarda Civil Municipal.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, José Vicente, oito guardas civis estarão mobilizados nas ações, com o apoio de uma viatura com três guardas ambientais, duas motos da Guarda de Trânsito e uma viatura posicionada no pórtico da Serrinha do Alambari, ponto estratégico de acesso a uma das regiões mais visitadas do município durante a estação.

Além do efetivo da GCM, a segurança dos destinos turísticos será reforçada com equipes da Fiscalização de Posturas, Defesa Civil e apoio da Polícia Militar, quando necessário.

A expectativa de crescimento na movimentação no município durante a temporada de intenso calor reforça a importância das ações da Operação Verão em 2026. No ano passado, quando a Operação Verão também foi realizada, o município registrou bateu o recorde de mais de 90% de ocupação hoteleira, reflexo do aumento no fluxo de visitantes que escolhem as belezas naturais de Resende como destino turístico.

"A Operação Verão é essencial para que Resende esteja preparada para receber o grande fluxo de visitantes típico desta época do ano. Em 2025, tivemos uma ocupação hoteleira próxima da totalidade, o que demonstra o potencial turístico do município e a necessidade de um trabalho integrado da Prefeitura para garantir segurança, organização e a preservação dos nossos atrativos naturais", reforça a secretária de Turismo de Resende, Roberta Dias de Oliveira.

Ainda segundo a secretária, a Operação Verão seguirá em andamento até o final da estação, reafirmando o compromisso da administração municipal com o incentivo ao turismo local e a segurança da população.