Ação integra secretarias e órgãos municipais para aumentar a fiscalização e segurança durante toda a temporada de intensa movimentação turística na cidadeFoto: Raimundo Brasil
Escola das Artes de Resende abre inscrições nesta segunda-feira, dia 19
Cadastros para cursos de música e teatro podem ser feitos até dia 2 de fevereiro na secretaria da Escola; confira os detalhes
Resende promove calendário de ações em alusão ao Janeiro Branco
Atividades espalhadas pelo município acontecem até o dia 30 de janeiro
Resende lança edital para exposição dedicada às mulheres no Museu de Arte Moderna
Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro
Resende prorroga inscrições do concurso público para auxiliar de creche até o próximo dia 18
As inscrições continuam acontecendo de forma online pelo site do Instituto Consulpam
Cultura é fortalecida com aproximação da população e espaços públicos ativos
Nova edição do FESTER e aulas gratuitas de diversos tipos de arte marcaram o ano pela Secretaria de Cultura
