Ao longo do ano, a Secretaria Municipal de Cultura promoveu ações diversificadas, que reuniram mais de 32 mil visitantes e reforçaram a identidade cultural do municípioFoto: Carina Rocha

Publicado 30/12/2025 15:26

Resende - A Prefeitura de Resende encerra 2025 com uma extensa lista de ações culturais, eventos, aulas de diversos tipos de artes, com incentivo à leitura e outras práticas oferecidas gratuitamente. Ao longo do ano, a Secretaria Municipal de Cultura promoveu ações diversificadas, que reuniram mais de 32 mil visitantes e reforçaram a identidade cultural do município, implicando o acesso da comunidade às artes.

No campo das artes visuais, o Museu de Arte Moderna (MAM) recebeu nove exposições, além de palestras e rodas de conversa, reunindo quase dois mil participantes. Já o Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS) promoveu 13 exposições ao longo do ano, contabilizando 1.140 visitantes.

Um dos grandes destaques do ano foi o retorno do FESTER – Festival de Teatro de Resende, que apresentou seis peças nacionais voltadas ao público adulto e cinco produções infantis, alcançando quase 1.800 espectadores.

As bibliotecas municipais Jandyr César Sampaio, Zulmira Bastos e PEC permaneceram como importantes polos de conhecimento e incentivo à leitura. Em 2025, os espaços promoveram duas edições dos projetos Livros Livres e Pé de Livro. Ao todo, mais de 32 mil livros permaneceram catalogados nos três equipamentos, que juntos atenderam 3.405 pessoas e realizaram 1.030 empréstimos, bem como atividades de contação de histórias e 21 visitas guiadas.

Associado aos espaços públicos municipais, Resende também contou com três exposições temáticas, um lançamento de livro, participação na Feira do Livro de Resende (FLIR) e a organização do 3º Concurso Poetas das Agulhas Negras.

A música também esteve presente de forma intensa durante o ano. Os projetos realizados nas feiras e eventos da cidade somaram 46 shows na Beira Rio, 30 no Rodrão, quatro na Feira da Roça de Mauá e outras 20 apresentações em ações diversas, movimentando a cena cultural e valorizando artistas locais.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna seguiu como referência na formação artística de crianças, jovens e adultos. Em 2025, ofereceu cursos de música e teatro, contabilizando quase 300 alunos inscritos. A instituição organizou ainda o 4º Festival de Intérprete Estudantil – Canta Estudante e promoveu apresentações gratuitas das peças “Ralé” e “Pluft, o Fantasminha”, aproximando ainda mais a comunidade do universo teatral.

Na Praça PEC, cursos gratuitos de balé, jazz, coral, violão e dança de rua ampliaram o acesso à educação cultural em diferentes regiões do município.

Já o Arquivo Histórico de Resende manteve viva a memória da cidade ao promover 16 edições dos Passeios Histórico, organizar quatro exposições e conduzir o Ato Cívico pelos 177 anos da Proclamação da Cidade, além do encontro Memória e Resistência, somando mais de 1.600 atendimentos.

O Espaço Z teve um ano de muitas atividades, consolidando-se como um dos principais equipamentos culturais do município. Foram cerca de 333 eventos realizados entre apresentações teatrais, exposições, mostras de dança, palestras e encontros. A exposição Universo Curioso foi um dos grandes destaques de público, contribuindo para o recorde de mais de 30 mil visitantes no local.

O município viveu um ano marcado pelo fortalecimento das políticas culturais, pela valorização dos artistas locais e pelo crescente engajamento da população nas atividades promovidas.