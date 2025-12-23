A proposta é promover ações que incentivem o consumo no comércio local, ampliem as oportunidades para lojistas e prestadores de serviços - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 23/12/2025 08:04

Resende - A Prefeitura de Resende sancionou a Lei Municipal 4.642, de 11 de dezembro de 2025, que institui edições do “Sábado de Compras” no Calendário Oficial do Município, iniciativa voltada ao fortalecimento do comércio local e ao estímulo do desenvolvimento econômico em diferentes regiões da cidade.

O novo evento será realizado periodicamente, conforme datas definidas no calendário anual de eventos divulgado pela Prefeitura, e passa a integrar oficialmente a programação do município. A proposta é promover ações que incentivem o consumo no comércio local, ampliem as oportunidades para lojistas e prestadores de serviços e ofereçam atividades culturais à população.

De acordo com a lei, a cada edição do “Sábado de Compras”, o Poder Executivo poderá definir uma ou mais regiões do município como foco do evento, contemplando diferentes bairros e distritos. A medida busca valorizar a economia local de forma descentralizada, promovendo maior circulação de pessoas, aquecimento das vendas e fortalecimento dos empreendedores em diversas áreas da cidade.

De acordo com o prefeito Tande Vieira, a iniciativa atende às demandas dos lojistas e do setor de serviços, ao mesmo tempo em que cria um ambiente favorável para a integração entre comércio, cultura e lazer. "Mais uma conquista importante para economia e para o setor de comércio de Resende. A projeção é de que o “Sábado de Compras” impulsione a economia e contribua para a ocupação dos espaços urbanos e para o fortalecimento da identidade comercial de Resende. Teremos eventos de grande proporção para os comerciantes e que vão causar um reflexo positivo muito importante no setor", disse o prefeito.

Seguindo o planejamento para a execução da lei, a CDL Itatiaia Resende estabeleceu, inicialmente, cinco datas para a realização do “Sábado de Compras” em 2026.

Confira abaixo o cronograma:

- 09/05/26 – Mega Sábado de Compras – Dia das Mães

- 06/06/26 – Mega Sábado de Compras – Dia dos Namorados

- 08/08/26 – Mega Sábado de Compras – Dia dos Pais

- 10/10/26 – Mega Sábado de Compras – Dia das Crianças

- 19/12/26 – Mega Sábado de Compras – Natal