A unidade ampliou a estrutura esportiva e oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidade - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 22/12/2025 15:50

Resende - A Prefeitura de Resende realiza, nesta segunda-feira, dia 22, às 17h, a cerimônia de entrega das obras da Escola Municipal Coronel Arthur Baptista Filho, no Parque Minas Gerais. A unidade passou por uma intervenção completa que contemplou serviços de terraplanagem, construção de quadra coberta e implantação de vestiários, ampliando a estrutura esportiva e oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidade para alunos e comunidade.

Os trabalhos tiveram início com a terraplanagem do terreno destinado à quadra, aos acessos e aos vestiários, garantindo o nivelamento adequado da área. Em seguida, foram executadas as fundações da quadra e dos vestiários, possibilitando a construção de uma estrutura metálica com cobertura em telhas de galvalume. O piso da quadra recebeu pintura com tinta epóxi e marcações oficiais para a prática de futebol, vôlei e basquete.

A obra incluiu ainda a construção de vestiários feminino e masculino totalmente acessíveis. O espaço esportivo foi cercado por alambrado e recebeu muro no entorno da área da quadra e dos vestiários e, para garantir acessibilidade e segurança, foram implantadas escada e rampa de acesso à quadra, com guarda-corpo de proteção.

Também foram construídas arquibancadas em frente à quadra, oferecendo mais conforto para os alunos durante atividades esportivas e eventos. O local recebeu refletores e sistema de iluminação tanto na quadra quanto nas arquibancadas, além da execução de calçada com drenagem ligando o acesso da quadra à escola.

"Essa obra representa um investimento direto na educação e na qualidade de vida dos nossos alunos. Entregar uma quadra coberta, com vestiários acessíveis e uma estrutura completa, é garantir mais oportunidades para o esporte, o lazer e a convivência, além de reforçar o compromisso com espaços públicos seguros e bem estruturados", afirmou a secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Camila Moreira.