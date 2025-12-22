A unidade ampliou a estrutura esportiva e oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidadeFoto: Raimundo Brasil
Prefeitura de Resende entrega obras da Escola Municipal Coronel Arthur Baptista Filho nesta segunda-feira, dia 22
Unidade no Parque Minas Gerais ganha quadra coberta, vestiários acessíveis e nova infraestrutura esportiva
Prefeitura de Resende divulga funcionamento da vacinação durante recesso de fim de ano
Ações de imunização seguem em datas específicas entre dezembro e janeiro para garantir a continuidade do atendimento à população
Alunos de Resende conquistam 2º lugar na etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica
Equipe Little Fish Lego, formada por alunos das escolas municipais Maria Dulce Freire Chaves e Surubi, alcançou o pódio na grande final da competição pela primeira vez
Prefeitura de Resende informa mudança na emissão de notas fiscais a partir de 2026
Notas de Serviços passarão a ser emitidas exclusivamente pelo Emissor Nacional; município disponibiliza portal para orientar contribuintes
Resende comemora dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, em festa com apoio da prefeitura
Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8
Resende lidera saldo de empregos na região do Médio Paraíba até outubro, aponta CAGED
Números do setor de indústria disparam e alavancam mercado de trabalho no município, segundo análise do Governo Federal
