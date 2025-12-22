Durante o período de recesso, a vacinação continuará sendo ofertada no Resende Shopping, assegurando o acesso da população aos imunizantes - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 22/12/2025 14:09

Resende - A Prefeitura de Resende informa que o expediente normal da rede municipal segue até o dia 23 de dezembro de 2025 e as atividades administrativas serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026. Durante o período de recesso, a vacinação continuará sendo ofertada no Resende Shopping, assegurando o acesso da população aos imunizantes.

As ações de vacinação acontecerão nos dias 26, 27, 29 e 30 de dezembro de 2025, além de 2 e 3 de janeiro de 2026, sempre das 12h às 18h, no 3º andar do Resende Shopping, no mesmo piso da praça de alimentação, ao lado do restaurante Haikai. No local, estarão disponíveis vacinas contra Covid-19, Influenza e imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação (BCG e dengue), conforme a disponibilidade do estoque municipal.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar CPF ou Cartão Nacional de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação, possibilitando a atualização de doses em atraso. Em caso de dúvidas sobre os imunizantes disponíveis, a população pode entrar em contato pelo telefone (24) 99978-2260.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, destacou a importância da manutenção do serviço mesmo durante o recesso.

– Garantir a continuidade da vacinação é fundamental para proteger a população, especialmente neste período do ano. A estratégia no Resende Shopping facilita o acesso e reforça nosso compromisso com a prevenção e o cuidado permanente com a saúde dos moradores – afirmou.