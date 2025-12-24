Anúncio da ampliação do ensino integral em 44 escolas vira um marco histórico para a educação do município - Foto: Divulgação/PMR

Resende - O ano de 2025 trouxe uma série de avanços e novidades significativas para a rede pública de ensino de Resende, devido ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação. O município segue apostando em ações estratégicas para o fortalecimento do vínculo entre alunos, corpo docente e toda a comunidade escolar.

Logo no início de fevereiro, a administração municipal anunciou a ampliação do Programa Escola em Tempo Integral de 37 para 44 unidades da rede pública, um marco importante para a melhoria da qualidade do ensino e desenvolvimento pleno dos estudantes. A modalidade, que oferece oficinas extracurriculares e atividades pedagógicas no contraturno, quase dobrou o número de crianças beneficiadas em 2025. Um salto de 3.840 para mais de 5.000 alunos da rede municipal. Tal processo passou a integrar o Mapa das Experiências Inspiradoras do Ministério da Educação, reconhecimento que reforça o compromisso e dedicação da gestão em promover melhorias no ensino oferecido.

Pouco tempo depois da novidade, foi entregue o Laboratório de Iniciação Científica Intramuros no Colégio Municipal Getúlio Vargas, espaço dedicado à pesquisa e experiências científicas desde cedo. Nessa mesma linha de promover o interesse às ciências dentro das escolas, a gestão municipal intensificou o apoio e participação dos alunos em competições externas que estimulam o conhecimento em robótica, tecnologia e criatividade durante todo o ano.

Em março, a pasta impulsionou os projetos de educação ambiental nas escolas, iniciativa que estimula a consciência ecológica e a responsabilidade socioambiental entre crianças e adolescentes. O investimento garantiu o destaque de um grupo de alunos na final do Prêmio Nacional Liga STEAM 2025, um feito que reforça o protagonismo dos projetos educacionais de Resende. A qualidade da educação municipal também ganhou prestígio a nível nacional quando outro aluno matriculado na rede pública conquistou medalha de bronze na Olimpíada de Astronomia da Liga Internacional. Além dessa, Resende acumula mais de 150 medalhas de pódio e honra ao mérito pela participação em grandes competições, a exemplo do Torneio Brasil de Robótica, Sprix Championship e IV Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente.

A Prefeitura reforçou ainda uma série de parcerias estratégicas para a qualificação dos profissionais da rede de ensino, promovendo aprimoramento contínuo ao longo do ano. As iniciativas passam por cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação voltados à acessibilidade e inclusão, além da formação continuada pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e implementação do projeto ‘A União Faz A Força’, realizado em duas escolas de educação infantil junto com a Fundação Sicredi.

As alianças em busca do aperfeiçoamento do ensino público municipal se estendem também ao Programa Ver e Viver, que proporciona cuidados com a saúde ocular de alunos matriculados nas escolas da rede. Executado em conjunto com a Fundação ArcelorMittal, o programa entregou mais de 230 óculos para crianças atendidas em 2025. A pasta também fortaleceu a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com os encontros formativos dos Círculos de Cultura e novas turmas pelo Programa Brasil Alfabetizado, garantindo a retomada dos estudos por jovens, adultos e idosos do município.

Os avanços refletem diretamente nas inúmeras participações em projetos externos e destaques conquistados tanto por estudantes quanto por profissionais da rede municipal de ensino. Ao longo do ano, Resende marcou presença em premiações e eventos, como o Prêmio Magda Soares e a Mostra Regional de Escolas Inovadoras do Sul Fluminense, bem como a 10ª edição do Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí e a Feira de Ciências, Tecnologia, Saberes Tradicionais e Inovação do Sul Fluminense – Mostra SulF.

Compromisso com a inclusão e o atendimento especializado

As ações voltadas à inclusão também foram fortalecidas pela gestão municipal em 2025. A Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições para cursos voltados ao atendimento de pessoas com autismo, destinados a profissionais de educação e saúde, uma iniciativa intersetorial que evidencia o compromisso da Prefeitura diante das demandas crescentes no setor. Nesta mesma linha de cuidado intersetorial, o convênio firmado com a Associação Pestalozzi consolidou a ampliação dos atendimentos especializados a crianças e adolescentes com deficiência, reforçando a política de inclusão da cidade e garantindo suporte contínuo às famílias.

Com uma série de conquistas distribuídas ao longo do ano, Resende encerra 2025 com resultados expressivos, reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade, políticas inclusivas sólidas e investimento contínuo em inovação, ciência e formação profissional. O conjunto dessas ações demonstra uma gestão que valoriza as pessoas, aposta no futuro e mantém o foco em construir uma cidade cada vez mais justa, moderna e acolhedora para todos.