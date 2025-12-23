Na prática, a lei incentiva e valoriza a produção da bebida em Resende, bem como as cervejarias de ResendeFoto: Raimundo Brasil
Prefeito de Resende, Tande Vieira, sanciona lei que incentiva produção artesanal de cervejas
Lei municipal nº 4.641 já está em vigor e visa fomentar desenvolvimento econômico e fortalecer turismo e cultura local
Prefeitura de Resende institui 'Sábado de Compras' no calendário oficial do município
CDL Itatiaia Resende prevê cinco edições do evento para 2026; Confira
Prefeitura de Resende entrega obras da Escola Municipal Coronel Arthur Baptista Filho nesta segunda-feira, dia 22
Unidade no Parque Minas Gerais ganha quadra coberta, vestiários acessíveis e nova infraestrutura esportiva
Prefeitura de Resende divulga funcionamento da vacinação durante recesso de fim de ano
Ações de imunização seguem em datas específicas entre dezembro e janeiro para garantir a continuidade do atendimento à população
Alunos de Resende conquistam 2º lugar na etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica
Equipe Little Fish Lego, formada por alunos das escolas municipais Maria Dulce Freire Chaves e Surubi, alcançou o pódio na grande final da competição pela primeira vez
Prefeitura de Resende informa mudança na emissão de notas fiscais a partir de 2026
Notas de Serviços passarão a ser emitidas exclusivamente pelo Emissor Nacional; município disponibiliza portal para orientar contribuintes
